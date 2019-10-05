針對關島以東的熱帶性低氣壓93W，日本氣象廳上午已發布颱風形成預警。(圖擷自日本氣象廳)

哈吉貝颱風即將形成！日本氣象廳上午發布颱風形成預警，應該很快就會增強為第19號颱風哈吉貝。氣象專家表示，關島以東的熱帶性低氣壓93W仍在遙遠東方，何時會對台灣造成影響，還有待觀察。分析也指出，颱風是否成形，將是雙十連假天氣的最大變數。

氣象局已發布熱低壓消息，準哈吉貝5日14時的中心位置在北緯15.0度，東經161.0度，以每小時26公里速度，向西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

天氣職人吳聖宇說，針對關島以東的熱帶性低氣壓93W，日本氣象廳上午已發布颱風形成預警，應該很快就會增強為第19號颱風哈吉貝。

台灣颱風論壇也指出，位於遙遠東方的93W即將成颱，不過，哈吉貝還有很長一段路要走，目前不宜斷定是否靠近、是否影響台灣。就算有可能影響，也是7天後的事情。

中央大學兼任副教授吳德榮稍早在「三立準氣象．老大洩天機」專欄分析，根據最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，下周有「熱帶擾動」將發展成颱風，13日晚間8時預測圖顯示，其位置大約在琉球附近海面；同時的美國（GFS）模式模擬預測圖顯示，其位置雖大致類似、但距台灣較近。

他說，國慶假期第1、2天（10、11日），歐、美模式模擬若無太大修正，則台灣尚無受到「颱風外圍」影響的疑慮，應為穩定、舒適的天氣，但後2天（12、13日）的天氣就必須考慮，可能受到「颱風外圍」的干擾，尚待進一步觀察。

(中時電子報)