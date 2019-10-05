為了抗議港府實施《禁止蒙面規例》，香港有網友發起今天（5日）到銅鑼灣一帶展開示威遊行，中午時分多個商場已關門打烊，有工人將中國銀行分行大門加固。警方安排水炮車及裝甲車到中聯辦、政府總部等重要建築物加強戒備。至下午近3點，SOGO百貨公司對面街道已有近500人聚集，部分人戴上口罩，無視今天凌晨零點起生效的《禁蒙面法》。

在銅鑼灣的遊行人士不斷高喊口號，如「香港人 反抗」、「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」等。

港媒《香港01》報導，警方因應近日示威愈趨激烈。今午接近12點，1號及3號等2輛水炮車、以及2輛「銳武」裝甲車，開到中聯辦對面位置戒備，慎防有示威者衝擊中聯辦。警方亦安排輛「豬籠車」及2輛旅遊巴士到場，有蒙面警員從豬籠車下巴，搬運物資。

而銅鑼灣一帶多個商場關閉，不少珠寶首飾店及銀行均關上大門，有工人為中銀外牆玻璃以木板加固，街上人潮銳減。軒尼詩道及波斯富街交界的交通燈失效，有交通警員在場指揮交通。

下午一時許，守護孩子成員到達SOGO門外，現場亦有十多名市民在場。在SOGO門外的伍女士表示，今天到場是支持年輕人，並對《禁蒙面法》表示莫大的憂慮，擔心一旦開了引用緊急法的先例，日後香港市民會沒有自由。

此外，百佳超級市場今早宣布，考慮今天交通情況及顧客和員工安全，全港分店休息一天。屈臣氏和豐澤電器除了機場店外，亦全部休息一日。崇光百貨（SOGO）銅鑼灣店及尖沙嘴店於今日暫停營業；尖沙嘴柏麗購物大道也不少店鋪暫停營業，銅鑼灣軒尼詩道部分金鋪及店舖關閉。另有至少24個商場宣布今日全日停業。

香港警方早上向市民發出手機短訊，指「未來數日全港多區預期有未經批准的聚眾活動，可能引起混亂，市民請注意自身安全，留意警方新聞公布及社交媒體最新消息。」

此外，多所大學宣布今日因為交通問題停課，當中包括港大、浸大及公開大學。馬會所有場外投注站今日停開，六合彩開彩延至下周二。西九文化區今日所有節目取消或改期。

(中時 )