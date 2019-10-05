香港行政長官林鄭月娥偕同各司局長，今天中午一同發表錄影講話，譴責昨日多區示威者的破壞行為，形容是極端行為，令人髮指，包括一名警務人員被汽油彈攻擊，反映訂立《禁止蒙面規例》(下稱《禁蒙面法》)是有確實的理據，又指留意到有人申請臨時禁制令，但已經被法官拒絕。

香港信報報導，林鄭指出，政府推行《禁蒙面法》是以結束暴力為目的，雖無人可以保證能結束暴力，但法庭已表示有關目的與條例相關，亦表示有必要透過規例控制非法集會，因為近日即使合法遊行，都有人訴諸暴力。

林鄭說，留意到40名建制派議員、商會和社會團體都表示認同。對於非建制派指控政府繞過立法會，她認為並非事實和無根據，政府是按現行法例進行。

林鄭表示，《禁蒙面法》法例在不少先進國家實施，近日大量破壞香港安寧的行為，令市民出行、上班受嚴重影響，她亦留意到今日很多商場關閉，很多商舖暫停營業，這些對香港廣泛市民帶來極大影響。

林鄭批評，暴徒極端行為令香港昨晚渡過非常黑暗一夜，香港社會陷入半癱瘓，大家有憂慮以至恐懼，特區政府將以最大決心遏止暴力，呼籲大家支持特區政府依法制暴，一起譴責暴力，以堅決意志與暴徒割席，不可再容忍暴徒破壞大家珍惜的香港，一定要令香港早日回復平靜。

林鄭強調，外國官員和議員要認清事件本質，面對前所未有的暴力，特區政府要採取果斷的法律手段，回復社會安寧。

(中時 )