雲林縣警察局選前擴大到電動玩具店等八大行業查緝黑幫等不法。(雲林縣警察局提供／許素惠雲林傳真)

雲林縣警察局選前擴大查緝黑幫等不法，查扣刀械等物證。(雲林縣警察局提供／許素惠雲林傳真)

雲林縣警察局選前擴大查緝黑幫等不法，查扣刀械等物證。(雲林縣警察局提供／許素惠雲林傳真)

雲林縣警察局選前擴大查緝黑幫等不法，查扣刀械和制服等物證。(雲林縣警察局提供／許素惠雲林傳真)

雲林縣警察局宣誓打擊黑幫等不法的決心。(雲林縣警察局提供／許素惠雲林傳真)

為淨化選前治安，壓制黑道幫派氣燄，雲林縣警察局配合警政署發動執行「全國同步掃黑行動」治平專案，並結合檢肅非法槍枝及地下金融專案，共計查獲治平專案對象4名，共犯25名，查扣改造手槍7枝，子彈41顆、信號彈20枚、刀棍一批等犯罪工具和有幫派識別徽章、西裝、帽子等贓證物；掃蕩地下金融專案同時查獲重利案件12件16人，成果豐碩。

縣警局與刑事警察局偵四大隊、雲林憲兵隊、移民署雲林專勤隊等報請雲林地檢署檢察官李侃穎、陳淑香、朱啟仁、黃立夫、吳淑娟等指揮查緝，藉主動攻勢勤務嚇阻、打擊黑道幫派不法活動及囂張氣燄。

檢警指出，到案對象不乏平日擁槍自重，經常持槍恐嚇取財的知名幫派成員，亦有以從事詐欺牟利及高利貸放之的暴力討債、脅迫外籍女性移工從事陪酒姦淫猥褻及強逼至汽車旅館賣淫，以牟取不法利益的不法分子，犯行惡劣。

雲林縣警察局長顏旺盛表示，黑幫犯罪常藉由毒品、金錢吸引年輕人加入幫派，利用少年喜好刺激，血氣方剛之特性成群結黨四處滋事，亦常乘人急迫或難以求助時，貸予金錢而取得重利，遇有延遲還款即糾眾以暴力方式討債，危害地方治安甚鉅，依違法組織犯罪等移送法辦。

(中時 )