2020總統大選倒數不到三個月，藍、綠人選就定位，趨勢大師輔德陸日前接受《中時電子報》專訪，針對兩大黨候選人選運及選情局勢做出分析，輔德陸表示「韓國瑜谷底翻身、蔡英文選運好」。而專訪影片放上網路兩天時間，就已超過30萬人觀看，引發網友熱議討論。

趨勢大師分析藍綠候選人運勢與選情局勢。（照片/游定剛 拍攝）

趨勢大師先是解析「今年天年屬先破後成，農曆上半年會有許多事成破局」。他舉例說明「藍分裂、綠內鬥等，但中秋節後許多事開始歸位，藍、綠開始團結、就定位」。至於其他小黨推派出的候選人，輔則認為就是參與性、表現性，真正的總統還是在最大的藍、綠身上」。

趨勢大師表示韓、蔡命格皆屬谷底翻身。（照片/游定剛 拍攝）

趨勢大師更點出「韓將會從谷底翻身，地獄往天堂跳，我們稱恨乏恨破的命格，一旦恨破到底，就很容易竄起」輔表示「像韓去年默默無名，從北農下來後，顛波琉璃一人獨自到高雄參選，可說是幾乎從谷底的零開始，韓的運勢就是這樣，今年原本看起來很好，然後又會一路往下走，但從他命盤裡來看，從谷底很多事情會變得更明朗、更明確、停止一切的侵害、攻擊等，對韓會是有利的」。面對記者詢問「韓選戰會很艱難嗎?」輔坦言「韓會非常的難選，但從另外層面來看，多年來，從未有政治人物有這麼多死忠的鐵粉，鐵粉的能量和力量是很恐怖的，韓的魅力甚至超越當時的馬英九，也會是他的勝選關鍵」。輔更是提點韓「無論正、負面的熱，都要保持冷靜，莫忘初衷回到佛家精神，放下、高度、寬度及包容」。

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輔德陸表示民進黨總統候選人蔡英文，從她的命盤來說，選運非常、非常好，有趣的是，蔡和韓的命格一樣也是從谷底翻身，不能一開始就順，會馬上下來，從去年九合一大選來看，縣市首長大敗後，開始產生變化，而從今年的農曆九月到十月起會有很大變化，例如：民調數字、韓、蔡民調數字會有交叉點」。

針對2020總統大選局勢分析，輔德陸則表示「藍、綠兩大黨還是最大的4競爭，其他的人要挖掉藍、綠都是有限，剩下的中間選民，像是柯文哲在旁邊，農曆十月以後會看不到這樣的力量，最終勝選關鍵會是韓、蔡兩人的魅力」。

(中時電子報)