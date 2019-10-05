台灣一直是洋酒集團兵家必爭的彈丸之地。除了大眾認知大牌力爭龍頭之外，橡木桶洋酒一直盡心於網羅更多國際知名品牌，無論是在百家爭鳴的市場中新興崛起，還是在全球酒市中屹立不搖的地位，今年的10月1日起至10月31日，橡木桶洋酒推出「1010雙十國慶自由配」，精選各國知名特色酒款，隨君搭配，給酒迷們超值優惠限定，無論是派對歡慶還是老饕收藏，絕對是最好時機，一起歡慶今年最後一波連假。

【客群分眾化，年輕消費者漸成顯學】

橡木桶洋酒總經理袁德佩表示：近年來台灣的洋酒市場逐漸成長，而在資訊取得日趨便利下，消費者的年齡層也逐漸分眾化，而較年輕的飲用者族群以追求生活體驗與生活風格的消費型態，打破過去洋酒只專屬於年節贈禮的既定印象而逐漸成為市場顯學。

根據尼爾森威士忌購買者分析報告顯示，在酒專購買威士忌的消費者中，有64％威士忌購買者一次購買兩瓶（含）以上的威士忌；此外，曾在酒專購買威士忌的消費者有九成會在進店購買前會先做購物計畫。此外目前年輕消費者每月在洋酒品項的單筆消費趨間也落在1000元至1500元的價位中。

為滿足台灣洋酒消費者趨勢，橡木桶洋酒也趁勢於雙十連假推出[1010雙十國慶自由配]，精選各國世界知名品牌酒款搭配任選2瓶1010元的超值優惠，讓消費者在消費預算中享有更多元的選擇。

A+B自由配1010 (禁止酒駕．飲酒過量有害健康)

【國外知名酒商品牌，齊聚一堂。】

曾年度全球銷售量達260萬，成功打進百萬箱俱樂部Top10蘇格蘭威士忌表徵- LABEL 5雷伯五號、連年摘下ISC國際烈酒競賽銀牌獎，全美銷量第二的波本威士忌，Heaven Hill旗下頭號波本威士忌品牌-美國Evan Williams伊凡威廉、全球首創以詩人為酒標，官方唯一認證的蘇格蘭威士忌-英國Robert Burns柏恩斯，只有內行人才知道威士忌經典，顛覆你只停留在約翰走路或麥卡倫的認知。當然，橡木桶洋酒不單只有威士忌，國際知名品酒雜誌評分高達92分，國際葡萄酒競賽屢次獲獎，口碑享譽全球的美國Wente灣堤、橡木桶獨家代理的德國第一品牌，被全球酒迷喻為「德國的非官方大使」－「藍仙姑」-德國Blue Nun藍仙姑，及每年獲獎無數，更榮獲「最佳波爾多精緻名酒」榮譽，法國歷史最悠久的釀酒家族-Calvet卡維等知名葡萄酒品牌，隨著大眾追求個性化的趨勢，讓消費者有更多的機會接觸更多多元品牌，找出專屬自己的珍藏。

為了方便民眾採購，今年橡木桶洋酒有專人服務大額採購客人，只要選定鄰近的分店，一通電話就可以搞定!還可以利用宅配到府服務，想知道最新、最多的佳節酒訊，速速按讚橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，也不要忘了加入橡木桶洋酒@LINE，讓你掌握最新、最快的世界一流酒訊，熱鬧活動等你來參加、眾多驚喜好禮等你來拿！

活動詳情請見橡木桶洋酒官網www.drinks.com.tw或親洽門市。

禁止酒駕．飲酒過量有害健康

(中時電子報)