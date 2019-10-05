海洋廢棄物汙染是全球共同面臨的挑戰。每年約莫有八百噸的垃圾流入海洋，預料在2050年，海洋裡面的塑膠廢棄物將比魚群還多。因此，今年歐盟與聯合國以及藍色小精靈一同聯手，透過歐盟在全球的駐處串聯淨灘，用實際行動對抗海廢汙染。今年有超過80個歐盟代表團在9到10月期間於全球各地進行淨灘。

歐洲經貿辦事處今日再次與環保署、外交部、歐盟會員國駐台辦事處的同仁與親友，以及新北市八里區居民，在八里挖子尾海岸淨灘。今日共有248人共襄盛舉，合力清出437.6公斤一般垃圾與369.2公斤資源垃圾。歐盟親善大使「歐哞」、環保署吉祥物「減碳雙熊– 冰冰與黑寶」以及「氣候行動藍色小精靈」也到場聲援。與會人員將撿拾的廢棄物排成一隻海龜的形狀，再次呼籲大眾重視塑膠廢棄物對海洋生態的嚴重危害。

本次淨灘是「2019 歐盟氣候行動週(EU Climate Action Week)」的系列活動之一，歐洲經貿辦事處除了呼籲民眾關注氣候變遷議題，也鼓勵大家從日常生活中建立低碳減塑的習慣。歐盟於2018年提出「歐盟塑膠政策(EU Plastic Strategy) 」，其中包含禁用部分一次性塑膠製品，以及要求塑膠製造業者分擔垃圾處理及清理成本等措施。另外，依據此政策，截至2018年底已有70家企業自發性承諾將加強回收或再利用塑膠製品，包含可口可樂、IKEA、L’Oréal萊雅、P＆G寶僑等。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫(Filip Grzegorzewski) 表示：「淨灘有直接且立即的效果，但對抗海洋汙染，我們必須從制度面改善。歐盟的塑膠政策就是在幫助歐洲邁向循環經濟，同時達成歐盟的永續發展目標(Sustainable Development Goals)。我們希望有一天可以不需要再舉辦淨灘活動。」

今日淨灘有歐盟與11​​國會員國駐台代表與同仁親友熱情參與，包括奧地利、比利時、捷克、芬蘭、法國、德國、義大利、盧森堡、​​​斯洛伐克、西班牙和英國。

(中時 )