網友在黃捷相關新聞下留言。（圖／截自本報）

高雄市議員黃捷，因曾在質詢時對市長韓國瑜翻白眼，而有「白眼女神」封號。日前質詢又因指控韓市政報告「複製貼上」，遭韓粉包圍辱罵、吐口水，甚至差點遭暴力攻擊，場面火爆失控，還出動警方護送；也收到來自網路、書信、電話等各媒介恐嚇。黃對此一律報警提告，也奉勸不同意見者自重。

9月27日黃捷與市長韓國瑜共同出席鳳山區公所108年重陽敬老活動，長者與韓互動熱絡，不料韓一離開，現場卻陷入火爆失控。正當接受媒體採訪時，多名韓粉上前將黃包圍，指著黃痛罵「垃圾」、「不要臉」、「為何挺同」、「下台」等語，除比倒讚手勢，甚至有人情緒激動邊吼罵邊揮拳作勢施暴，還有人多次對黃吐口水。

10月2日又有匿名「柯文哲」的網友，在網路留言：「選後，我會殺了她。」此番恐嚇言詞屬公訴罪，黃捷已報警偵辦，也對其他暴力侮辱者提告。不僅如此，黃直言收到許多來自網路、書信等各式攻擊，均會採取法律手段絕不姑息，也感嘆：「都是人啊！……我也會難過，也是會覺得很受傷啊！」盼不同意見者能自重，若繼續用這種方式支持喜歡的人，只會造成反效果、把一般人都嚇跑。

此外，本報黃捷相關新聞下，也可見網友的「驚人」留言，內容涉及人身攻擊、女性歧視、性器侮辱與性向嘲弄。這些都可能構成恐嚇遭法律懲治，對自己與他人百害而無一利。

(中時電子報)