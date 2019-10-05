文化總會5日在總統府舉行「2019台灣英雄大遊行宣傳記者會」，出席的貴賓108國慶籌備委員會曹守全處長、技能金牌選手楊婷喻、12強中華隊選手吳昇峰、教育部體育署長高俊雄、勞動部發展署副署長施貞仰等人呼籲民眾，在國慶日時觀賞台灣英雄大遊行花車展演，並為表現傑出的體育選手、技能菁英加油打氣。

(中時 )