文總宣布將在國慶日舉辦台灣英雄大遊行 為台灣選手加油 16:022019/10/05 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 文化總會5日在總統府舉行「2019台灣英雄大遊行宣傳記者會」，出席的貴賓108國慶籌備委員會曹守全處長（前排左起）、技能金牌選手楊婷喻、12強中華隊選手吳昇峰、教育部體育署長高俊雄、勞動部發展署副署長施貞仰等人呼籲民眾，在國慶日時觀賞台灣英雄大遊行花車展演，並為表現傑出的體育選手、技能菁英加油打氣。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 文化總會5日在總統府舉行「2019台灣英雄大遊行宣傳記者會」，出席的貴賓108國慶籌備委員會曹守全處長、技能金牌選手楊婷喻、12強中華隊選手吳昇峰、教育部體育署長高俊雄、勞動部發展署副署長施貞仰等人呼籲民眾，在國慶日時觀賞台灣英雄大遊行花車展演，並為表現傑出的體育選手、技能菁英加油打氣。 (中時 ) #台灣 #選手 #大遊行 #英雄 #技能 也許您會感興趣 推薦閱讀 德國在台投資 深耕半世紀 04:102019/10/03 產業特刊 星展台灣奪3大獎 連莊台灣最佳雇主 13:532019/10/03 財經 侯聖慧與李玟儀盼能划進2022冬奧 15:312019/10/03 體育 一技之長更重要！苗栗學子嶄露頭角爭光 18:332019/10/03 生活 台灣同志大遊行「同志好厝邊：彩虹大使發佈記者會」 11:232019/10/04 生活 國籍填台灣歸化美國 駐美代表處：華府政策不變 12:092019/10/04 國際 不實詐領補助款 冰球協會2龍頭認罪 12:272019/10/04 社會 同志大遊行人數估創新高 HUSH任彩虹大使 13:242019/10/04 生活 陸生經驗談 多視角看待台灣 04:092019/10/05 焦點新聞 2019台灣英雄大遊行 王建民入列 14:542019/10/05 政治 生活熱門新聞 好市多神物殞落！眾苦主慘賠退坑 - 生活 夫6年來不行房人妻崩潰求救 網一看內文...事情不單純 - 生活 沒有選擇波音737MAX 張國煒：「我很神吧！」 - 生活 - 工商 「白晝之夜」攻略出爐 玩法大公開！ - 生活 國慶連假颱風來攪局？專家曝恐遭雨襲 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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