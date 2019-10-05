73歲行動不便的朱春生，為滿足部落鄉民就醫需求，堅持不肯退休。（林和生攝）

緩慢挪動輪椅，吃力的使著身軀，高齡73歲朱春生雖已過了退休年齡，仍堅持開廂型車載著獅子鄉長輩往返住家及醫院，滿足村里就醫需求，單身的他為部落奉獻一輩子，今年獲得屏東縣政府長青楷模表揚，朱感謝上帝，讓他有服務鄉民的機會。

年輕時擔任電信公司維修人員，也任職部落就業輔導員，朱春生常年在部落觀察發現，由於偏鄉交通不便，長輩總忍著小病不願就醫，一直到無法醫治而失去性命。

「沒辦法，車資真的負擔不起」，蓄積已久的疑惑，終於從長輩口中得到答案，「經濟無法支應」，當時31歲的他就決定利用閒暇時間，當起部落司機，載著長輩解決遙遠的就醫問題；車資怎麼算？朱春生搖搖手說，「隨便給」，有多少錢拿多少錢，沒有一個數，只要長輩負擔得起就好。

有時一趟下來還要貼錢、甚至做了白工，但是他仍堅持做下去，一晃眼就是40年，因為沒有他，長輩這條就醫的路就會變得困難；自己雙腳因膝蓋傷勢必須靠輪椅代步，仍沒有讓朱打退堂鼓，反而是幫助鄉親就醫時，心靈所獲得的成就都令自己感到光榮。

屏東縣政府社會處長劉美淑感動地說，隨著高齡化社會來臨，照顧者的辛苦因著社會上一群無私奉獻的人，一起分擔、幫忙照顧長輩，讓他們能在這塊土地上在地安老，就是這社會最美麗的一片風景。

(中時 )