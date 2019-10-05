警政署聯合高檢署自9月25日至本月4日發動「全國同步掃黑行動專案」，以「系統性掃黑」強力打擊，強力壓制幫派暴力氣焰及直播主引起的滋擾事件。

刑事局表示，本次專案共檢肅47名治平目標到案，同時逮捕手下成員290人，合計到案337人，其中警方分別檢肅竹聯幫前東堂堂主及現任新埔鎮民代表會主席等2名重點對象，本次共動員全國警力1萬3470人，掃蕩包含幫派組合所圍事經營與經常活動處所共計2563處，查扣不法金流達1246萬多元。

本次檢警執行到案的犯罪幫派組合，包括竹聯幫虎堂、仁堂、和堂、雷堂、東堂、戰堂、信堂、天堂、蘭堂、天理會、天龍堂及天道盟太陽會、美鷹會、同心會、天林會與四海幫海英堂和其他暴力犯罪組合，其中包含8名具有特定政黨背景的嫌犯，治平對象中以竹聯幫12人最多，另有一名蕭姓嫌犯涉嫌恐嚇立委參選人，以暴力方式介入選舉。掃黑行動對淨化選前治安達到相當程度的震懾效果。

(中時 )