來自印度拉加斯坦邦的神祕路徑樂舞團，與來自保加利亞的歌手同台演唱。（李欣恬攝）

台灣布農族也以特色八部合音開場，加上祈福歌舞為活動獻上祝福。（李欣恬攝）

來自喬治亞共和國的伊比利亞複音歌樂團，首度參與亞太傳統藝術節，今（5）日下午在宜蘭開唱，唱頌具有豐富和聲、被聯合國教科文組織登錄為非物質文化遺產的「喬治亞複音音樂」。

亞太傳統藝術節今年邁入第18年，本屆訂定主題為「大地慶典－農村節慶與無形文化資產的對話」，邀請來自印度、越南、韓國、尼泊爾以及台灣的藝術家，透過創作與表演，相互交流。

開幕式現場除了喬治亞伊比利亞複音歌樂團，同時還有來自印度拉加斯坦邦的神祕路徑樂舞團，與來自保加利亞的歌手同台演唱。此外，台灣布農族也以特色八部合音開場，加上祈福歌舞為活動獻上祝福。

此外，活動期間還有來自韓國的「羌羌水月來」歌舞，以及越南「北寧官賀民歌」表演，都是亞太地區重要的節慶民俗音樂。

除了表演藝術，還有來自各國的工藝，如：尼泊爾「粧佛」、喬治亞「琺瑯」、韓國「螺鈿漆器」、越南「籐編」等，皆有藝術家在現場和民眾交流創作，並舉辦手作體驗。

2019亞太傳統藝術節即日起至10月13日，在宜蘭傳統藝術中心園區登場，共計27場次的專場演出、17場文化體驗，與工藝示範、文化市集活動等，詳細資訊可至活動官方網站，或臉書搜尋「亞太傳統藝術節」查詢。

(中時 )