埔里地方特色產業微型園區各項公共設施及服務中心均已完工。（楊樹煌攝）

林縣長與立委馬文君前往福興農場溫泉區，了解開發建設工程進度及溫泉水井探勘。（楊樹煌攝）

縣長林明溱實地踏勘溫泉2號井並伸手測試溫泉的水質與出水溫度。（楊樹煌攝）

縣長林明溱與立法委員馬文君，今5日在縣府建設處長李正偉的陪同下，分別前往視察埔里地方特色產業微型園區及福興農場溫泉，除聽取工程簡報，並實地了解園區基礎公共建設工程的進度與品質，期望完工後能吸引更多廠商進駐，為埔里帶來全新的經濟發展。

林縣長表示，埔里地方特色產業微型園區目前各項公共設施、排水及服務中心都已完工，預計10月底揭牌啟用，園區有7塊土地，已售出3塊，土地每坪約9萬元，位於交流道下交通方便，公共設施完善且環境優美，適合食品製造相關行業進駐，未來將加強環境綠美化外，以吸引廠商進駐投資。

林縣長一行也前往福興農場溫泉區了解旅館區開發建設工程進度，聽取簡報後，林縣長也特別前往溫泉2號井了解水質及出水狀況，對福興農場整體開發計畫相當有信心。

林縣長表示，福興農場目前正在進行各項公共設施等基礎工程建設，溫泉水質也確定達標穩定，深具潛力，加上縣府也新闢聯外道路投76-1線可連接高速公路，交通便捷，且風景優美，絕對有先天上的優勢，相信一定能打造出全國最好的溫泉示範園區，對埔里整體的產業發展有很大幫助，並可再創榮景。

建設處指出，福興農場旅館區開發計畫，新建統包工程總經費約16億6千多萬元，此工程項目主要有溫泉水井探勘鑿井、水保工程及各項基礎工程，目前進度約65％，預計明年4月可完工，包括探勘井、2號井及4號井水質檢驗都符合溫泉標準的規定，其他包括停場車、遊客中心、國際標準壘球場、汙水處理廠的工程也都正在全力施工中，將會秉持效率與品質兼顧原則，持續推動園區的開發。

(中時 )