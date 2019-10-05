雖然中共總書記習近平今年才剛提出對台方針「習五條」，香港「反送中」抗爭卻已長達數月。對此，台北論壇基金會董事長蘇起表示，連續數月的反送中示威顯示「一國兩制」受挫，習近平面對強大內部壓力，勢將加大對台施壓，兩岸「地動山搖」的機率將劇增。

據《中央社》報導，台北論壇基金會董事長蘇起5日在馬英九基金會「哪來的芒果乾？」國安問題研討會上表示，包括「習五條」的提出、香港「反送中」以及11月香港區議會選舉，已成為兩岸關係的新變數。

蘇起指出，11月香港區議會選舉結果若明顯對北京不利，再加上蔡英文連任，北京或將研判民進黨將長期執政，其中的美國因素重大，此情形下將是習近平因台港問題失敗與「一國兩制」受挫，在內部面臨巨大壓力下，屆時台灣勢必會成為發洩之處，兩岸「地動山搖」的機率將劇增。

蘇起進一步分析，中共可能作為包括外交、經濟制裁，以及威脅對台動武等，倘若中共真的威脅對台動武，美中可能就台灣交易，「到時候台灣才會真的『香港化』」；假使中共真的對台動武，美方基於自身利益，為台灣出兵的可能性不大。

對於北京施壓手段，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山則在座談時提出，中共在2020總統大選前，恐採取如先前暫停赴台自由行等措施；選後則會視結果，若綠營連任則施壓加深，而藍營執政則趨緩的「區隔式」施壓。此外，中共接下來將著重推動對台民主協商，同時研擬「兩制」台灣方案。而受到香港抗爭影響，陸方勢必會重新思考對台推動「一國兩制」的模式。

(中時電子報)