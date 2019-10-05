中繼市場將於10月17日起試營運，提供民眾免費接駁車前往消費，民眾可在原南門市場（捷運中正紀念堂站2號出口）搭乘。（台北市場處提供／游念育台北傳真）

南門市場將在6日舉辦「風華38 時光永存」惜別晚會，當天市場內攤商將搬遷到中繼市場，民眾與攤商共同回憶南門市場歷經38年的風華。儘管許多民眾非常不捨，但市場處表示，新的中繼市場將會帶給大家帶來更好的消費環境，也提供免費接駁車，解決交通不便的問題。

南門市場即將大搬家，今天是國慶補班日，附近大樓的上班族也趁著中午休息時間趕快到南門市場大補貨，在仰德大樓的上班族陳小姐說，「南門市場有好多美食，也因為公司就在旁邊常會來採買，但遷移後可能要利用下班時間或假日，沒辦法趁中午休息時間採買了，要好好把握最後的幾天。」

另外，許多老字號的攤商也擔心顧客找不到，怕中繼市場的指標不清楚。金龍肉乾老闆王健安表示，「本店也有印製新名片，讓老顧客能在中繼市場找到我們，不會迷路。」

中繼市場將於10月17日起試營運，提供民眾免費接駁車前往消費，民眾可在原南門市場（捷運中正紀念堂站2號出口）搭乘到南門中繼市場。市場營業時間為周二至周日上午8點到下午6點，民眾可以多加利用。

南門市場自治會長王銓國表示，南門市場感恩大回饋為期3天，攤商會有許多誘人的優惠，還有1元競標活動，快車肉乾也推出優惠活動，來為南門市場畫下完美的句點，攤商將遷移至中繼市場，重新帶給民眾傳統滋味。

台北市場處表示，為解決長者交通不便的問題，在原南門市場提供免費接駁車，中途會停靠捷運古亭站6號出口，最後抵達南門中繼市場，接駁車每班間距為10分鐘，可解決交通不便的問題。

(中時 )