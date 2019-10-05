台南最大公墓南山公墓近來因為面臨開發議題，存續受到文史界關注，重現府城水文促進會主張「全面保存南山公墓」，今天舉辦導覽巡禮活動，文化局長葉澤山、文資處長林喬彬也到場參與，強調全區6000多門墓正進行清查，大約明年2月完成，未有文資調查結果之前，暫停一切開發。

南山公墓廣達百餘公頃，保守估計地面、地下各有5萬門墳墓，清代以來許多名人和著名家族安葬於此。今早一行人在導覽老師唐明俊解說下，走在南山公墓曲折小徑，感受南山繁複的城市歷史和深厚文化底蘊。

葉澤山表示，市府原計畫開發第1期殯葬專區的竹溪兩側墓地，委託台南大學戴文鋒教授進行文資調查，名人家族歷史建檔較費時，估計6000多門墓全區清查，希望日後在保留墓地及兼顧地方發展心聲有最好方；另，文史團體提報文化景觀和22 門古蹟古墓審查，文化局己經列冊追蹤

重現府城水文促進會和南市文化資產保護協會共同發起踏查巡禮，守護在地文化。重現府城水文促進會長吳昭明說，「後人不放棄、先人不離棄」，盼望市府重視保留，透過清查機會整理出景觀路徑。

導覽老師唐明俊在南山橋旁詳細說明南山墳墓的類型之後，往「新坪」，曾蔡二姬墓地出發，沿途介紹許文龍先人墓地，金字塔造型明清的墳墓。他介紹鄭成功攻打荷蘭人時著名武將陳澤後人的幾門墳墓，以及曾蔡二姬墓後龍脈。

學者吳明憲解說曾蔡二姬墓地一帶的龍脈配合竹溪型塑而成「地理」，右側有咸豐古墓，左側有中央研究院院士李鎮源先人墳墓，後方是民權路著名紙行益勝行先人墳墓，是個風水寶地。

唐明俊沿途介紹知州陳震曜和先人墓地，舉人黃景琦、枋橋吳、清代六連墓、南紡侯家先人墓地等等。唐明俊強調，南山是臺灣墓葬文化的典範，南山承載了太多太多具體的文化資產，挖掉就沒了。

吳明憲說，南山歷代祖先的墓相當多，甚至有一墓多碑，因日本人清塜之後，將歷代祖先集中埋葬在南山，南山是台南台地最後墓葬區，台灣開拓史從台南開始，歷代祖先從台南開枝散葉，最後歸葬南山。

(中時 )