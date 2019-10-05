淨灘人員將拾獲垃圾排列成海龜圖，呼籲對抗塑膠汙染。（環保署提供／廖德修傳真）

環保署配合108年「歐盟氣候行動周」（EU Climate Action Week）系列活動，呼籲大眾關注氣候變遷議等環境議題，並付諸行動為地球盡一份心力，於今（5）日再次與歐洲經貿辦事處至新北市八里區挖子尾海岸共同舉辦淨灘活動。

今天的淨灘由環保署副署長沈志修、歐洲經貿辦事處處長高哲夫處長（Filip Grzegorzewski）共同帶領歐洲經貿辦事處、歐洲駐台外館官員、外交部人員、環保署員工、新北市政府環保局人員及，以在地村里民進行淨灘。共約248人參加，清理出約369.2公斤一般垃圾，437.6公斤資源回收物。

活動以減碳無塑為主題，活動中不搭設大型舞台、不使用大型音響器具等，並利用接駁專車，以實踐減碳減塑作為，為維護海岸環境清潔盡一份心力。

環保署特別致贈海廢藝術品予歐洲經貿辦事處，海廢藝術品由海洋廢棄物重新拼接，賦予海洋廢棄物新生命，象徵資源再利用，並傳達環保意識，省思與珍惜身邊的物品，實行源頭減量，解決海岸廢棄物問題。

根據2018年美國海洋保育協會（The Ocean Conservancy）資料顯示，全球凈灘廢棄物中除了第1名的菸蒂外，第2至第10名皆與塑膠製品有關，全球的海洋生物正受到塑膠廢棄物的迫害。

保署呼籲，除了淨灘行動，民眾應從現在開始，由生活中落實減塑，避免使用一次性產品，企業落實循環經濟，達成資源永續利用目標，希望全民一起為環境盡一份心力，共同擁有美好的環境。

(中時 )