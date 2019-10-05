台北市長、民眾黨主席柯文哲今受訪表示，「我和時代力量也有7成相通」，對此，時力秘書長吳佩芸表示，柯市長昨天譏諷時力快被民進黨消化掉，今天又說自己跟時力有7成相通，政治人物說話一言九鼎，柯主席自以為有相通，不如就把政策說清楚，不要「一張嘴巴，不同表述」。

吳佩芸表示，柯文哲在國家主權議題上備受質疑，政策面也未必與時力站在同一個進步觀點，好比青年朋友關心的居住正義」、「囤房稅」，依照台北市現行的規範，不管建商持有的是幾百戶的戶數，3年內只需要被課最低的1.5％，時力不會認同地方政府幫建商大開後門的行徑。

吳佩芸強調，時代力量理性監督的立場不會改變，打造人民的立法院2.0是我們的目標，批評別人不會使自己更好，「若真的有7成相通」，那不如讓兩黨回到政策面對談，務實改革才是重點，時力在八月時曾對台灣民眾黨提出政策4問，期待與貴黨切磋交流。

時力發言人陳志明表示，柯市長重視法治，對於時力揭發北市內多起特權關說案，例如立委黃國昌揭發紐約家具違建案，議員林穎孟揭露葉公館違建等，若柯市長與實力想法相近，希望柯市長表示意見。

(中時 )