馬英九基金會今日舉辦「哪來的芒果乾」國安問題研討會，國民黨籍前立委林郁方指出，軍隊的功能與價值不應侷限於戰場，承平時期軍隊可成為政府處理對外關係的重要資源，從廣大興號、聯合號和沖之鳥礁事件上，可看出馬政府對軍隊的使用，遠比蔡政府積極和聰明。

林郁方指出，2008年我國海釣船「聯合號」遭日本保安廳公務船撞沉，為支援對日談判，國軍原擬出動巡防艦前往釣魚台附近巡弋，結果日本隨即態度軟化答應賠償，我方才取消行動。

林郁方再舉例，2013年為要求菲律賓妥善處理廣大興28號漁民遭射殺事件，國軍出動基隆級驅逐艦1艘、康定級巡防艦2艘、4架空軍戰機及1架預警機，與海巡署舉行「護漁聯合軍演」，並南下越過北緯20度「暫定執法線」，最後讓菲律賓答應道歉、賠償及緝凶。

不僅如此，林郁方說，2016年4月25日，小琉球漁船東聖吉十六號在沖之鳥礁附近公海作業時，船長被日本海上保安廳押上公務船，馬政府除立刻指派海巡艦艇前往護漁，也派海軍康定級巡防艦在適當距離外掩護支援，結果讓日本隨即在5月5日將船長釋回。

但林郁方說，如今蔡英文執政之下，現在漁民都不敢去沖之鳥礁附近捕魚了，因為海巡和海軍艦艇不再會去前往護漁，然而依照國際公法沖之鳥礁根本不能享有專屬經濟區，不應該排除我國漁船前往捕魚。

(中時 )