中華心理衛生協會、心理健康行動聯盟8月底開始於「公共政策網路參與平台」提議表示，我國除了針對特殊對象的專法（精神衛生法、自殺防治法等），更應訂出涵蓋全民促進心理健康的基本法《心理健康促進法》。（圖取自公共政策網路參與平台）

全球每年共有80萬人以自殺終結生命，等同每30分鐘，有46人自我了斷。《自殺防治法》雖在今年6月上路，但專家認為該法僅關注於自殺行為人和親友，等同出了問題才動手，呼籲政府訂定《心理健康促進法》，將心理健康觀念納入從小到大的教育中，並推出促進職場健康、婦女健康等方案。

今年6月，《自殺防治法》正式上路，為自殺防治立下新里程碑。然而，該法所規範的防治對象僅限於自殺行為人及其親友、缺少心理社會取向系統的服務，且對預防自殺的「心理健康促進」缺乏關注。

中華心理衛生協會、心理健康行動聯盟8月底開始於「公共政策網路參與平台」發表提議。提議內容表示，我國除了針對特殊對象的專法（精神衛生法、自殺防治法等），更應訂出涵蓋全民促進心理健康的基本法《心理健康促進法》。

中華心理衛生協會常務監事、世界心理衛生聯盟理事張玨表示，《心理健康促進法》應是涵蓋所有人的母法，內容包括小學一年級至六年級的心理教育，如自我認識、社會情緒學習等，以及針對職場工作者、原住民、婦女等不同場域的健康促進，讓民眾了解心理衛生不是只能透過治療解決，自己也能為自己做一些事。

除了推動《心理健康促進法》，中華心理衛生協會亦呼籲政府將「心理及口腔健康司」正名為「心理健康司」，或另設為獨立單位，終結因政治操作所產生全球僅有的畸例。截至5日，該提議已獲3084人附議，尚缺1900多人即可等待政府回應。

(中時 )