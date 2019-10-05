Uber日前正式宣布將轉與計程車產業合作，服務多元化計程車隊業者，而原本與Uber合作的近萬輛租賃車，失去合作夥伴之後，也面臨轉型問題。交通部、經濟部與小客車租賃公會全聯會舉行記者會，宣布將建置智慧租車平台，打造Ucar國家隊，力拚年底上線。

小客車租賃公會全聯會理事長林建良指出，初期將號召全台1796家業者，投入大約1.2萬輛車，開放800處借還車服務據點，打造台灣版的Ucar營業模式。之後更將各式運輸服務加以整合，包含公共運輸、計程車、租車以及行程規畫等，提供旅運需求者無縫的交通服務。

透過新的智慧租車共通平台服務，線上平台訂車，現場專人服務，用車還可以甲地租、乙地還，享受筆購車更經濟且更方便的服務。林建良說，持有私人車輛的成本越來越高，若以租代購的共享經濟服務崛起，未來將翻轉整個私人運具市場，民眾不用再花大錢買車、養車、找停車位，可以隨時享受使用車輛的便利性。

交通部長林佳龍表示，交通部與經濟部合作，結合全國小客車租賃業，打造智慧租車平台，可以線上訂車、線下服務，未來隨者智慧行動裝置普及化，讓租賃車產業競爭力提升，創造更大產值。

林佳龍說，觀光客或偏鄉地區，不一定能夠自己開車或租用到計程車，這時候租賃車就是最普及的交通工具，而且透過資訊平台建立大數據，未來可以精準行銷，讓供需可以更緊密結合，創造更大產值，特別是服務加值。

(中時 )