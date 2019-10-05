苗栗縣政府與各農會致力推廣有機無毒的耕作環境，造橋鄉農會5日舉辦有機農業成果發表。（何冠嫻攝）

造橋鄉農會創立「農村社區小舖」，提供青農銷售平台，並公開食材來源與展銷履歷，讓消費者吃得安心。（何冠嫻攝）

造橋鄉推廣在地無毒有機農產，為青農提供銷售平台，展售新鮮有機蔬果與各在地農產，5日舉辦有機農業成果發表，獲苗栗縣長徐耀昌等人大力肯定，並呼籲民眾多多選購在地有機農產。

造橋鄉農會推動有機農業有成，有10場通過有機認證的農場、2處取得產銷履歷福利蛋品、3處友善耕作、5處休閒農場。造橋鄉農會總幹事彭森華指出，除在地特產南瓜外，造橋還有文旦柚、牛奶、雞蛋等多樣農產，2年前創立的農村社區小舖，提供農產銷售平台，展售產品來源公開透明，除產銷履歷，也有小農資料，品質有保證。

5日鄉農會於農村社區小舖前廣場，舉辦有機農業成果發表暨展售活動，安排藝文團體音樂表演、集合全縣四健會青少年切磋農業知識，激發創新思維，並邀請邀請料理達人龍園生態農場老師林明德，製作餐點、分享有機農業健康概念。

徐耀昌與立委陳超明等人，逐一參觀展售攤位推廣優質無毒的有機農產品。徐耀昌表示，近年縣府和農會推廣無毒的友善耕作環境，成果逐漸展露，對於農友的配合與推廣給予高度肯定。徐耀昌帶頭為在地有機蔬果推廣喊讚，鼓勵消費者以行動支持，提升有機農業在市場的佔有率和競爭力。

造橋農會創「農村社區小舖」有機農產品質有保證。（何冠嫻攝）

(中時 )