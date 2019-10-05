嘉義市環保局清潔隊清理中央噴水圓環。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市環保局清潔隊人員清理噴水圓環，擦亮民主聖地地標的招牌。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市環保局清潔隊清溝班長郭憲松說噴水池牆面要用布擦乾淨。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

中央噴水圓環是嘉義巿民主聖地的地標，也是著名觀光景點，卻常有民眾放生魚、烏龜及丟垃圾，嘉義市環保局清潔隊於雙十國慶連假前，清洗噴水池，並放空池水曬太陽做日光浴，配合中山路插滿國旗，喜氣洋洋迎接國慶假期。

清潔隊清溝班長郭憲松說，噴水圓環的水池是封閉不流動的，易長青苔鋪滿池底，導致汙濁惡臭，每3個月定期清理1次，每次出動9名班員及2輛水車清掃，要用水沖刷、再曬乾。

先放光池水，再用高壓水注沖刷布滿池底和周邊瓷磚的青苔，2台水車分別沖洗、抽掉汙水，沖刷完後，瓷磚及外圍護欄用布全部拭擦過，耗時約半天，接著空池曝曬在陽光下做日光浴2、3天，讓池子乾爽，才重新蓄水。

郭憲松說，每次清理噴水池幾乎都會清出魚、烏龜，此次就清出7、8尾垃圾魚，應是有人放生或放養寵物，還有很多菸蒂、飲料空瓶等垃圾，希望民眾不要把圓環噴水當成魚池、垃圾池，隨意丟東西。

市府觀新處表示，歡慶光輝10月，中山路插滿國旗為中華民國慶生，此外，國慶日當天凡10月份出生的民眾，可持證件，入場免費參觀「嘉義鐵定好巧藝聯展」，有木雕、貝殼、石雕及鐵雕藝術家賴銘傳等7人作品展。

(中時 )