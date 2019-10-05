梧桐妹回台助賈靜雯金鐘封后集氣！ 16:102019/10/05 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 賈靜雯大女兒梧桐妹回台幫媽媽集氣金鐘封后。（圖／翻攝自胡盈禎臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今晚電視金鐘獎即將登場，當中以《我們與惡的距離》女主角賈靜雯首度入圍金鐘獎，呼聲頗高的她今晚將當有可能拿下視后寶座，大女兒梧桐妹也特地回台幫媽媽集氣助陣。 賈靜雯大女兒梧桐妹回台集氣賈靜雯。（圖／翻攝自胡盈禎臉書） 昨（4）日胡盈禎在臉書上PO近期去幫壽星過生日的照片，當中多張與梧桐妹的合照，透露梧桐妹回台助陣賈靜雯封后。 照片中還能看到這場聚會有蕭敬騰、修杰楷、衛斯理（賈子宸）和朱芯儀，小禎也寫下「非常值得慶祝的一個晚上！！靜雯壽星一定一舉拿下影后！」 (中時電子報) #梧桐妹 #賈靜雯 #金鐘54 #金鐘獎 #胡盈禎 #修杰楷 也許您會感興趣 推薦閱讀 80億富三代男神娶34D小模 每月零用錢給400萬 15:332019/10/05 娛樂 金鐘54／九大看點報你知 第一手掌握最強典禮資訊 14:062019/10/05 娛樂 「一人一張張小燕」見證成就 林志玲15年前清純樣曝光 15:022019/10/05 娛樂 主持人金鐘前夕遭撤銷資格 陳文茜：堅持下去走完它 11:542019/10/05 娛樂 「一人一張小燕姐」金鐘54 最狂跨年代打卡洗版 12:172019/10/05 娛樂 預售票房賣破新高 女性影展開跑 15:342019/10/05 娛樂 操刀金鐘主視覺 廖人帥曝將創「全球首例」 11:142019/10/05 娛樂 娛樂熱門新聞 手機私密照曝光？ 馬俊麟告白王瞳：死也不分開 - 娛樂 為何王瞳介入馬俊麟婚姻？她揭諷刺內幕 - 娛樂 王瞳馬俊麟、謝忻阿翔誰比較扯？網友一面倒說… - 娛樂 主持人金鐘前夕遭撤銷資格 陳文茜：堅持下去走完它 - 娛樂 原來條件這麼好！馬俊麟正宮不只高材生 還是藝術家 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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