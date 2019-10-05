今晚電視金鐘獎即將登場，當中以《我們與惡的距離》女主角賈靜雯首度入圍金鐘獎，呼聲頗高的她今晚將當有可能拿下視后寶座，大女兒梧桐妹也特地回台幫媽媽集氣助陣。

賈靜雯大女兒梧桐妹回台集氣賈靜雯。（圖／翻攝自胡盈禎臉書）

昨（4）日胡盈禎在臉書上PO近期去幫壽星過生日的照片，當中多張與梧桐妹的合照，透露梧桐妹回台助陣賈靜雯封后。

照片中還能看到這場聚會有蕭敬騰、修杰楷、衛斯理（賈子宸）和朱芯儀，小禎也寫下「非常值得慶祝的一個晚上！！靜雯壽星一定一舉拿下影后！」

(中時電子報)