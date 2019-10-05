明年總統大選不到百日之際，國民黨總統參選人韓國瑜民調落後蔡英文總統，引發藍軍焦慮，為穩定軍心，黨副秘書長兼組發會主委杜建德今天臨時召集媒體說明「二合一輔選」，他強調，總統與立委不可分割，請相信國民黨，若要重返執政，必定革新團結，不要相信外面謠傳、紛擾等不實謠言，

國民黨主席吳敦義日前無預警陣前換將，擾亂藍營基層信心，杜建德下午鄭重表示，國民黨2020唯一任務，就是爭取全面勝選，下架無能、傲慢、濫權、酬庸的民進黨政府與蔡英文，這是唯一總體目標，總統與立委兼容並蓄，總統大選一定要勝利，立委爭取到60席，兩個選舉合在一起。

傳出吳敦義有意把自己列為不分區第一名，更在意立委選舉，杜建德受訪時多次提到總統與立委選舉不可分割，請大家相信國民黨唯一目標就是2020重返執政、撥亂反正，不要相信外界謠傳、紛擾等不實傳言。

先前黨中央規劃10月中旬把不分區提名辦法送交中常會定案，目前進度仍是如此？杜建德說，內部要做整併研析，順應社會需要，包含功能性、代表性、均衡性均是國民黨提名不分區的唯一標準。

媒體追問，吳敦義列為不分區立委純屬謠言？杜建德並未正面回應，僅提到程序流程，不分區提名人選將經過提名審核小組、提名審核委員會做通盤考量，絕對公正、無私、無我，相信國民黨。

杜建德指出，吳敦義下周一親自參與各縣市的主管會報，2020勝選誓師行動正式啟動，當天下達命令後，就進入實質行動，22縣市競總已陸續成立，立委與總統一起行動。

(中時 )