台中市大雅鐵皮工廠大火造成謝志雄、張哲嘉2警消殉職，數千坪廠房，付之一炬，消防局火調科封鎖現場採集疑似起火點證物，並送內政部消防署鑑識分析，確認真正起火點；據了解，初步排除人為縱火，但是否因電氣因素釀災？消防局表示，仍須將證物鑑識報告，移送檢警調查後才能確認。

台中市消防局說明，經調閱監視器畫面、關係人訪談筆錄、分隊到場觀察及現場燃燒現象，目前清理大雅區中和六路92-7號東北側區域附近，因建築物有塌陷現象，4日請廠商配合切割C型鋼樑及清理大量殘餘物，恢復區域清理，並採集證物送內政部消防署鑑析，證物報告完成後，1個月內移送轄區警察機關。

有消防員指出，若排除人為因素，起火原因可能與電線劣化、電氣有關，像是電氣線路、用電設備、器具以及供配電設備出現故障性釋放熱能；如高溫、電弧、電火花等，在具備燃燒條件下引燃物品或其他可燃物而造成火災，上廠內堆放大量紙器、南北貨等易燃物品，造成火勢一發不可收拾。

「追真相！」1場大火造成2名年輕警消殞命悲劇，事發現場拉起封鎖線，台中地檢署專案小組4日至火災現場、警消殉職位置等勘驗，是否為外傳是電氣原因造成火災？台中市消防局仍不願證實，僅表示，對於現場物證、人證及事證都在蒐集、調查，會做好調查工作，還原真相。

台中市消防局5日再度進入燒毀的鐵皮工廠內，進行火場證物採證工作，因工廠內目前堆積燃燒後的殘灰，但火調人員不放過任何蛛絲馬跡，逐步掌握起火點，初步排除人為縱火，至於2警消真正喪命原因，待檢調結果確定。

(中時 )