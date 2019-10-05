疾管署今公布新北市新增1例本土屈公病病例，個案為板橋幸福里一名30多歲女子，女子在25日前往中和管制步道後，28日出現發燒、頭痛、關節痛等症狀，二度就醫後確診，為板橋區首例本土登革熱。疾管署提醒，近期北部地區仍有降雨機會，民眾應多留意積水狀況，以免病媒蚊孳生。

疾管署副署長羅一鈞表示，個案的活動地以幸福里住家周邊為主，可感染期間曾前往中和區國強嶺與圓通寺間的步道。該步道早在9月20日就已封鎖，但個案在25日仍前往防疫管制區，研判在當地周邊感染的機率較高。

該女子為板橋首例本土屈公病病例，羅一鈞表示，衛生單位已針對女子居住地展開各項防治工作，包括病媒蚊調查、孳生源清除、噴藥及民眾衛教等，並持續針對防疫管制區，加強噴消、孳生源清除及巡邏。

羅一鈞表示，新北市政府20日已封鎖國強嶺至圓通寺間的步道，因屈公病潛伏期最長12天，如有新病例在在10月2日以後發病，衛生單位將評估是否進一步擴大管制範圍。整體而言，目前的屈公病疫情仍處於可控制範圍內。

截至目前，我國共累計96例屈公病病例，其中21例為本土病例，分別為新北市20例（中和區15例，板橋區、永和區、新莊區、新店區及土城區各1例）及台北市1例（萬華區）；境外移入病例則累計75例，感染國家以緬甸居多（53例）、其次為泰國（12例），近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。

疾管署提醒民眾，近期北部地區近期仍有降雨機會，應加強落實戶內外環境之巡、倒、清、刷，防範病媒蚊孳生，並做好防蚊措施。如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

(中時 )