西湖溪整體環境營造計畫工程預計今年底完工，其中銅鑼段竹森橋上游新設景觀橋已完工並先行開放通行。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府獲經濟部水利署經費補助，執行西湖溪整體環境營造計畫，在竹森橋至樟九大橋高灘地間，建置自行車道及營造水岸環境，其中銅鑼段竹森橋上游新設景觀橋已完工並先行開放通行，並於夜間採用燈光投射，為夜晚的銅鑼妝點得繽紛璀璨，成為新亮點。

縣府以「西湖溪整體環境營造計畫」，向經濟部水利署爭取前瞻基礎建設全國水環境改善補助，投入總經費2.47億元執行營造工程，已於去年中旬動工，預計今年12月完工。水利處長楊明鐃說明，工程將執行後龍、銅鑼段自行車道、橋梁及水岸環境改善，其中銅鑼段竹森橋上游新設景觀橋已完工並先行開放通行，目前施工進度達93％，進度超前。

苗栗縣長徐耀昌等人視察西湖溪整體環境營造計畫工程進度，期許工程順利完工，帶動地方發展。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

楊明鐃指出，銅鑼段利用毀損農路橋改建為三跨曲線鋼索橋，串連兩岸自行車道總計6公里，並採用投射式地景照明設備，妝點西湖溪河道美景，橋上景觀平台可觀賞西湖溪出海口的夕陽美景與豐富的濕地生態。

縣長徐耀昌期許工程順利完成，打造兼顧生態與景觀新亮點，銜接既有銅鑼自行車道、縣道128、119系統，完善自行車網絡，並且串連台灣客家文化館、九華山、杭菊田等休憩景點，帶動地方繁榮發展。

跨越西湖溪景觀橋以投射式地景照明設備妝點橋梁，讓河道增添浪漫氛圍。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

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