「包軌」！熟悉的口頭禪在臉書直播拍賣界無人不知、無人不曉，喊得最大聲的，就是「現主時」正被警方扣押的連千毅。最近新聞炒得沸沸揚揚，陷入唆使暴力行為，同時具有黑幫背景的連千毅今更被證實，所屬他旗下的「蘭庭精品」販售贗品，包含國際知名品牌愛馬仕（HERMÈS）、古馳（GUCCI）等多數品牌。連千毅販售的商品的真假問題，首位出面質疑網紅「烏鴉」就曾拍片來驗證是否為真，沒想到當初他的一句話如今「一語成讖」，完全預言了連千毅今日的下場。

號稱「沒有賣不出去的東西」，賣過遊艇、直升機、超跑，直播界紅極一時、有他在場場都破萬人觀看的連千毅，創下許多成績，是如今許多直播主努力的目標。當然也引起許多人好奇，他葫蘆裡賣得是什麼藥？網路上號稱「流言終結者」的YouTube網紅「烏鴉」，就曾為了測試這位直播界大佬是否句句屬實，買來他商品作檢驗。

沒想到當初烏鴉在約3個月前的一句話如今「一語成讖」，完全預言了連千毅今日的下場。（摘自烏鴉DoKa TV）

沒想到當初烏鴉在約3個月前的一句話如今「一語成讖」，完全預言了連千毅今日的下場。（摘自烏鴉DoKa TV）

特別是，烏鴉在影片提到，「以他今時今日的流量，賣真貨肯定是會更賺錢一點，畢竟只要被抓出賣一次假貨，他整個平台就會被收掉。」這似乎為了連千毅商譽打了一劑強心針，不過烏鴉繼續說「但是呢！以他今時今日的流量，如果他賣的是假貨，那真的是一個大新聞了！」這句話放到影片PO出的3個月後來看，堪稱神預言，連千毅販售假貨已是事實，並炒了一系列的大新聞。

連千毅假貨風波，下場就是還沒來得及請網友「吃漢堡」，就先把自己「包軌」，送進看守所。（中時資料照）

連千毅旗下蘭庭精品，在他被扣押之前，不僅生意蒸蒸日上，甚至揚言要上市、當上最新的電商霸主。卻因為和道上兄弟發生衝突，涉嫌教唆小弟去砸店，引爆了假貨風暴，下場就是還沒來得及請網友「吃漢堡」，就先把自己「包軌」，送進看守所。

(中時電子報)