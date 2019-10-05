佳樂水外海發現潛水裝備 疑失蹤潛水客留下 16:252019/10/05 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 搜救人員在佳樂水外海發現潛水裝備，疑失蹤潛水客留下。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2日上午2名在貓鼻頭海域失蹤的潛水客，經海巡人員及民間聯合連日搜救仍不見蹤影，但搜救團隊於5日下午在佳樂水外海發現一氧氣鋼瓶及潛水設備，已將位置經緯度通報海巡單位，盼能早日傳來好消息。 (中時 ) #潛水 #海巡 #搜救 #失蹤 #外海 也許您會感興趣 推薦閱讀 國軍醫護潛水救難人員到位 總長坐鎮 12:422019/10/01 社會 南方澳大橋崩塌 2海巡人員遭攔油索擊傷 13:512019/10/01 社會 漁船敲窗有反應 「瓦斯味」逼撤搜救人員 14:342019/10/01 社會 陸船趁颱風天越界捕魚 金門海巡再逮1艘6人 14:542019/10/01 社會 快訊》振奮！ 搜救人員救出1漁工 15:302019/10/01 社會 斷橋猶如災難片驚動全球 國際媒體爭相報導 16:012019/10/01 社會 3名潛水客貓鼻頭失蹤 海巡發動協尋 14:312019/10/02 社會 墾丁海域3名潛客失蹤 教練找到了 20:582019/10/02 社會 北韓試潛射飛彈涵蓋全日本 日譴責 04:102019/10/03 國際大事 超驚險！海巡海面追逐戰曝光 制伏過程險落海 10:242019/10/05 社會 社會熱門新聞 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 直播嗆館長「假流氓」 火鍋店老闆原來是竹聯幫大哥 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 人妻趁分居偷情 夫見床戰片崩潰戴2頂綠帽 - 社會 桃園大掃黑 查18黑槍335子彈 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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