2日上午2名在貓鼻頭海域失蹤的潛水客，經海巡人員及民間聯合連日搜救仍不見蹤影，但搜救團隊於5日下午在佳樂水外海發現一氧氣鋼瓶及潛水設備，已將位置經緯度通報海巡單位，盼能早日傳來好消息。

(中時 )

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