根據台北市衛生局今年所公佈的107年台北市十大死因中，敗血症排名第九位，女性排名則攀升至第八位，而各國研究也指出敗血症的死亡率高達33%。在台灣，每年約有近五萬人罹患敗血症，如何提升存活率與避免器官衰竭，是醫界不斷努力的目標。

近年來次世代定序（NGS，Next Generation Sequencing）蓬勃發展，分析敗血症患者的病原體基因，已被視為臨床應用的全新方式。透過優異的NGS病原微生物檢測技術，以最新的病原體資料庫為根據，同時分析病毒、細菌與黴菌等病原微生物，提高檢測速度與精準度，讓病患早期確診，早期治療。

麗寶生醫利用次世代定序 提升敗血症檢驗準確度(麗寶生醫提供)

台灣精準醫療品質策進會今日（10/5）在淡水漁人碼頭福容飯店舉辦「NGS於敗血症的臨床應用國際研討會」，邀請台大盛望徽主任、高雄長庚李允吉主任、大林慈濟黃俊卿主任、新光黃建賢主任、雙和馬漢平主任等五家醫院臨床試驗主持人，分享NGS技術應用於敗血症之臨床經驗。

國際專家有歐洲馬爾他及中國臨床微生物專家，分享敗血症之臨床最新檢測技術應用之成果。秋冬流感季節即將到來，尤其是免疫力較差的患者會引發嚴重的併發症甚至是肺炎，如何確診感染的病原體種類，及早選擇合適治療方式，將是影響患者預後的關鍵。新光醫院黃建賢主任在此次研討會中提到肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae）可使用NGS檢測技術，不但縮短檢測的時間、提高確診率，更可同步與流感病毒或其他病原體區分。

研討會中也提到臨床個案中，有位66歲的歐先生雖患有糖尿病與腎臟病，但病況都在控制中。然而年中開始出現喉嚨痛、發熱、腹脹、嘔吐的症狀，由於情況就像一般感冒，沒有及時就醫，病況愈來愈嚴重。約兩周後的某日半夜醒來突然感到呼吸困難，送醫院急診後從休克狀態搶救回來。

醫師採集他的血液進行細菌培養與流感病毒檢測，檢查結果皆為陰性。醫療團隊蒐集患者血液進行次世代定序（NGS，Next Generation Sequencing），發現克雷伯氏肺炎菌（Klebsiella pneumoniae）感染陽性，但細菌培養仍沒發現。由於此時患者的免疫力非常差，發炎指數持續上升，醫師趕緊給予抗生素以及相對應的適當症狀治療，病況才開始好轉。敗血症在任何年紀都可能發生，除了加護病房重病者與手術患者等高危險群，像歐先生因本身疾病引發的嚴重感染也時有所聞。

因此，台灣精準醫療品質策進會延伸臨床收案，針對重症患者提供30例免費的「流感季節重症肺炎致病菌鑑別檢測」。民眾可洽詢台灣精準醫療品質策進會，依其狀況由台大、高雄長庚、新光、雙和、大林慈濟等五位臨床試驗主持人收案採收檢體，將進行次世代定序，提供相對應的症狀治療。

(中時電子報)