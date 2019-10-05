中原大學校長張光正表示，學校除了擁有全國公私立大學中最完善的智慧製造示範產域，也相當重視人才培育。中原大學提供／

中原大學10月5日舉辦知行領航論壇，邀集產、官、學界聚焦分享從亞洲矽谷到智慧製造的推動與實踐相關議題。國家發展委員會主任委員陳美伶及桃園市副市長李憲明肯定中原大學對產業鏈結與合作的用心，並期許透過產官學研密切合作，協助更多年輕人創新創業，翻轉台灣經濟。

中原大學知行領航館暨工業4.0示範基地是科技部鼎力支持的國際產學聯盟（GLORIA CYCU）發展重點，中原大學國際產學聯盟計畫主持人、校長張光正在論壇開幕致詞中表示，中原除了擁有全國公私立大學中最完善的智慧製造示範產域，也重視人才之培育，包括中原大學秉持的全人教育核心價值、品格教育、跨系所專業整合、師生跨域合作等等，均受到業界高度肯定，因此能連續三年獲得1111人力銀行企業最愛私立大學第1名等多項殊榮，長期致力學用合一，深獲社會各界肯定。

行政院政務委員、國家發展委員會主任委員陳美伶提到，面對數位經濟時代的來臨，創新才是最大的驅動力、最大的引擎，亞洲矽谷計畫有兩個很重要的主軸，第一個希望能夠帶動物聯網的研發創新、第二個主軸為扶植優化台灣新創的投資環境，希望協助更多年輕人創新創業，翻轉台灣經濟。陳美伶期許亞洲矽谷計畫能夠連接未來、連接國際、連接在地，中原大學在智慧製造領域的努力與貢獻將扮演關鍵角色。

(中時 )