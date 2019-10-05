新北2019.10.05》▲碧華國小志工媽媽們在一旁料理區使出渾身解數，烹飪一道又一道「梅干扣肉」、「素培根地瓜捲」等精緻料理。（戴上容攝）

新北2019.10.05》▲由笑容靦腆、精心打扮的特教同學演奏震撼力十足的「哆啦A夢進行曲」開場，表演中同學更大方走向台下與長輩們互動。（戴上容攝）

蘆洲集賢公共托老中心5日上午舉辦「敬重陽金溫暖」活動，由三重碧華國小家長志工隊和學生聯手演出卡通打擊樂、動感舞蹈和戲劇外，現場志工更使出渾身解數烹飪出一道道精緻料理，現場菜香四溢、長者們跟著演奏節拍揮動雙手，場面熱鬧滾滾。

活動開始，由笑容靦腆、精心打扮的特教同學演奏震撼力十足的「哆啦A夢進行曲」開場，表演中同學更大方走向台下與長輩們互動，逗趣的表演讓長輩們樂得呵呵大笑，再由志工媽媽們身穿客家傳統服飾表演動感舞蹈、敬老戲劇，獲得長輩們熱烈掌聲。

精彩活動之餘，碧華國小志工媽媽們在一旁料理區使出渾身解數，烹飪一道又一道「梅干扣肉」、「素培根地瓜捲」等精緻料理，「志工們去年開始走出校園做愛心，大家都覺得很有意義」碧華國小志工隊長莊玉華表示，志工們結合烹飪、舞蹈課程成果，因應節慶到社區各角落分送愛心，讓大家感受碧華志工隊的活力與愛心。

財團法人新北市大樹社會福利基金會副執行長陳美玲表示，蘆洲公共托老中心內的長輩約八成有失智問題，除了平日上課減緩失智速度以外，透過這樣「老幼聯合活動」更能活化長者們的思考與行動。

碧華國小校長賴森華則表示，特教孩子從不敢上台、跟不上節拍到完成演出，得到的不只是互動喜悅，也得到成就與肯定，志工與學生手牽手敬老的愛心活動，希望能讓長輩感受快樂、溫馨的重陽節。

(中時 )