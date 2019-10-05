伊朗禁止女性球迷現場看比賽的不合理傳統，在國際足總（FIFA）的要求下終於解除了。伊朗下周四將於世足資格賽主場對陣柬埔寨，官方在德黑蘭阿札迪球場設置「女性專區」，釋出3500張門票上網預售，幾分鐘內就被搶購一空。

阿札迪球場可以容納78000人，FIFA向路透社表示，女性專區將會有4600個位子，屆時FIFA也會派遣代表，監督現場對女性觀眾的動線規畫。

伊朗自從1979年的伊斯蘭革命後，男性運動賽事就禁止女性觀眾入場，但外國女性不受限制。今年6月伊朗男足主場對敘利亞的國際友誼賽，有一群女性觀眾被擋在阿札迪球場外，並遭到拘留。

上月有一位伊朗女球迷因為想看比賽被捕，自焚抗議這種不公平的待遇，也喚起FIFA對此的重視，要求伊朗足協對女性開放比賽。FIFA表示，不只是世足資格賽，未來該國所有的足球比賽，都不可以禁止女性入場。

當然，男足比賽在伊朗開放女性入場並開始售票，只是踏出了第一步，呼籲讓伊朗女性免費看球的團體「開放球場」表示，伊朗足協這次售票沒有任何公告，她們還是透過社群網站才得到消息，「情況非常混亂。」

「開放球場」團體指出，她們對售票一事非常樂見，但也擔心屆時球場的女性專區，會否禁止母親帶她們的兒子一起進場看球，還有女性身障者能否順利進入球場，情況目前都還不明確。在伊朗看足球要真正達到「男女平等」，還有路要走。

(中時電子報)