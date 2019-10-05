北醫附醫今遭爆料指出，婦產科某邱姓主治醫師8月底進行子宮內膜癌手術時，錯將患者的胰臟組織當作惡性腫瘤切除，導致病人入住加護病房。北醫附醫對此發表聲明指，院方目前已暫停該主治醫師的手術、急診值班、收治住院病人等權限。對於手術過程及病情，因屬病人隱私，不便透露。

邱姓主治醫師遭爆在進行手術時，因病灶所處部位並非婦產科熟悉範圍，錯將胰臟組織當作惡性腫瘤，病人中段以下的胰臟都遭到切除，且被送入加護病房進行後續治療。

北醫附醫表示，烏龍刀事件發生後，院方已立即與病人、家屬說明經過，並組成跨團隊小組，為病人提供完整照護。而根據媒體報導，病人在事後揚言提告，經與北醫附醫高層協議，院方決定提供數百萬元賠償金。北醫附醫對此回應，院方及病人都未提及提告、賠償事宜。

該病人目前狀況穩定，家屬透過院方表示，感謝外界的關心，希望能在醫院安心靜養。北醫附醫則說，院方與病人已達成共識，目前會全力做好後續的醫療照護。

對於邱姓主治醫師的處置，院方已暫停其手術、急診值班、收治住院病人等權限，並要求婦產科提出訓練計畫，以提升病人的照護品質。至於先前的手術過程及病情，因屬病人隱私，北醫附醫表示不便多做說明。

(中時 )