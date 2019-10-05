遠航的全新ATR客機。圖：遠航提供

遠東航空為歡慶國慶，鼓勵僑胞回國觀光，今年首度申請參加僑務委員會的特約廠商，即日起持有「僑胞卡」之持卡本人，至遠航各機場櫃檯憑卡購買國內航線機票即享55折優惠，此外還能攜伴一名友人同行享相同折扣之優惠，優惠期間實施到2019年12月31日。

僑委會為鼓勵僑胞回國觀光，擴大消費，促進國內商機，於2017年雙十國慶期間首次發行「僑胞卡」，邀請各領域廠商加入特約商店，提供僑胞卡持卡人專屬優惠，目前發卡量已近7萬張，海內外特約商店已達3,000家。

遠航發言人盧紀融副總表示，遠航由台北／台中／高雄每天皆有航班至金門及澎湖，每一位海外僑胞都是台灣的觀光大使，歡迎海外僑胞能利用返台參加國慶大典的期間抽空至離島觀光，同時也將台灣的美介紹給海外友人，增加訪台觀光的機會。

今年遠東航空首度申請參加僑委會的特約廠商，優惠期間實施到2019年12月31日。2020年起，遠東航空預計將僑胞卡持卡族群納入企業會員，比照企業會員優惠方式享票價88折，歡迎僑胞回國後有機會搭乘遠航至金門及澎湖觀光旅遊。

本專案相關使用說明如下：

1.購票日期與搭乘日期：2019／10／1至2019／12／31。

2.限遠東航空國內航線各機場櫃檯開票方可享此優惠票價。

3.旅客可透過客服中心訂位(TEL：4499-567,手機請加02)，須於開票期限內完成開票。

4.僅限一般全額票，其餘促銷票種不得享此優惠。

5.限當日當班次使用，起飛前辦理退票扣票面價25％之手續費，逾期作廢。

(工商 )