台北城市科大民生學院休閒系開箱文。（城市科大提供／廖德修傳真）

全球警消流行警車開箱照，這股熱潮也吹進台灣，台北城市科技大學民生學院8個系的師生群策群力，日前將各系專業設備器材一次展現整個操場，挑戰全台佔地面積最大的開箱文成功。

城市科大民生學院休閒、觀光、旅館學程、餐管、烘焙學程、妝管、演藝與流行音樂學程等8系的學長姐帶著學弟妹進行多次規畫，3日當天動用上百人力，將各系專業設備一一搬到操場，再按照動線排列整齊，依據指揮官指令躺定拍照，開箱文照片紛紛被學生放上社群網站打卡，網友評論「太狂了」！

民生學院院長蕭靜雅表示，透過照片不只讓社會一探生活裡食衣住行育樂的樣貌，也讓學生能對未來工作專業領域有更深了解。流行音樂學程大四生邵同學說，一般學校很少有流行音樂學程（系），多半只有熱音社團，為了拍開箱，同學們從專業教室抬出鋼琴鍵盤、爵士鼓、主唱麥克風、音箱及混音器等樂團演唱會等級設備。觀光系則有不少修習航空客運實務課的學生著空姐服參與活動。

最美麗的娘子軍就屬妝管系大一學生們，她們從早上即開始化妝，針對新娘禮服或晚宴禮服設計不同的妝容與造型，其中朱庭萱從早上6時開始準備，選擇大地色系做眼妝基底，老師指導她化出有神且深遂的眼妝，穿上厚重的綠色晚宴服，再搭配一雙球鞋製造俏皮感，直到拍完花了7小時，讓她對大學多采多姿的生活留下難忘的回憶。

休閒系則將陸域、水域裝備全都抬出來，及時下最夯代表休閒產業之一的帳篷，袋棍球、棒球、籃球等用具也一應俱全，尤其多次受邀為國家隊教練團的高爾夫球名師曾秀鳳、前職棒球星曹竣崵、女籃冠軍教練傅姿伶等，也在真人開箱文之列。

休閒系學生李承栩表示，透過這次活動才體悟團隊合作的重要，尤其系上師生感情好，像快樂的大家庭，合作無間完成了全台最厲害的開箱文，讓他感動也好驕傲。

(中時 )