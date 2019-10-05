高市小港區5日凌晨發生喋血事件，57歲黃姓男子與友人在超商喝得醉醺醺，被張姓副店長上前阻止，未料黃嫌卻「見笑轉生氣」，從包包拿出剪刀傷及副店長，就連勸阻的店員也遭波及，所幸兩人送醫後無大礙，警方獲報前往逮人，全案依傷害罪偵辦。

警方指出，今凌晨2時30分許，黃嫌與友人到小港區桂林路一家超商買酒，當場開喝，酒過三巡起酒瘋，不斷對人咆哮，嚇到上門消費顧客，42歲張姓副店長見狀上前勸阻，未料黃嫌不聽勸，還跑到櫃檯叫囂。

張姓副店長眼見黃嫌一直鬧事不是辦法，上前與黃嫌理論，兩人爆發嚴重口角衝突，此時黃嫌突然從背包中，拿出一把剪刀，往副店長身上猛刺，造成張男左腋受傷血流不止。

22歲林姓店員原本在裡頭備貨，聽到激烈爭執聲出來查看，驚見副店長受傷倒地，孰料黃嫌不明就裡，再持剪刀刺向林男，造成對方腹部受傷。在外頭的超商顧客見狀，嚇得趕緊報警。

警方獲報趕赴超商，逮補人還留在現場的黃嫌，並將張姓副店長即林姓店員送往小港醫院急救，所幸沒有生命危險。爆發流血衝突期間，店家一度沒人看顧，所幸顧客送暖幫忙看店，直到店長到場才離去。

(中時 )