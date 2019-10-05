郭柯在立委布局結盟，牽動國民黨立委選情，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德今天首次和媒體相見歡，他表示，郭台銘參選總統動機是支持中華民國，與國民黨的目標一致，雖然郭現在不是國民黨員，但保護與捍衛中華民國的目標殊途同歸，郭若為支持中華民國的立委站台，都予以尊重，樂觀其成。

媒體詢問，若同一個選區，同時有國民黨、無黨籍立委候選人，黨員幫無黨籍候選人站台，是否遭到黨紀處分，杜建德說，所有同志要替國民黨提名的人選輔選，違反的話，看地方黨部依據情節輕重來論述。

選戰倒數不到百日，國民黨總統參選人韓國瑜民調落後蔡英文總統，內部有無調整選戰策略對策？杜建德表示，目前信心十足且堅定，韓國瑜是庶民總統、接地氣，民調起起伏伏是正常事情，真正決戰是兩個月後的事情。

杜建德認為，韓國瑜民調原本很高，後來因郭台銘參選總統，民調受到影響，現在繼續整合，「台上演完了，觀眾不願散場」。他理解郭台銘的處景，郭想支持國民黨，但郭總是要給支持者時間，有信心整合成功，韓國瑜的民調自然上升，因這是民意所趨。

杜建德說，韓國瑜標榜為庶民總統、莫忘世上苦人多，現在國家處境，社會環境，苦哈哈一大片，很多觀光旅遊事業，基層民眾辛苦，只有民進黨在台上吃香喝辣脫離民意，不曉得基層民眾的苦，所以韓國瑜的民調會陸續慢慢上揚。

杜建德強調，國民黨一向是泱泱大黨，遭遇很多困難挫折，不忘記溝通協調，調和鼎鼐，運籌帷幄，只要誠意十足，郭董既然捍衛中華民國，目標一致，殊途同歸。

(中時 )