台中雙十國慶全國最High！台中市政府今年雙十國慶升旗典禮，破天荒祭出史上3項第一次；包含首次金曲歌后江惠儀領唱國歌、無人機迎接國旗進場、東南亞最大LED螢幕轉播。前新北市長朱立倫將到台中與市長盧秀燕合體，參加國慶升旗典禮，一起為中華民國108歲生日獻上最高祝福。

「中華民國108歲生日快樂！」副市長楊瓊瓔說，今年慶典與往年特別不一樣，祭出3項史上第一次，激發市民愛國情操；將首次邀請金曲歌后江惠儀與力行國小少棒隊小朋友共同領唱國歌、歡慶雙十。

楊瓊瓔說，當日迎旗儀式，首次規畫由文華高中擔任地面旗手，與空中無人機同步，「陸空迎旗進場」，現場將發放小國旗展現旗海飄揚壯觀場面。市府廣場全東亞最大LED電視牆將全程同步實況轉播，歡迎市民攜朋引伴，一起參加升旗典禮，為中華民國慶生。

國慶日當天，朱立倫將參加台中市府前的升旗典禮，成為台中國慶升旗的神秘嘉賓，因朱被視為國民黨副總統熱門人選，雖朱一再強調「這是不存在的議題」；但朱勤跑各地為藍營立委參選人助選，動向格外引起政壇關注。

(中時 )