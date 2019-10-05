被開烏龍刀好冤！一名婦人至北醫進行婦癌腫瘤手術，卻遭執刀醫師誤切胰臟，院方今(5)日坦承疏失，該醫師也遭停權處分。為避免被開烏龍刀，醫師建議，選擇婦癌領域經驗豐富或有婦癌專科認證的醫師較有保障。

台北醫學大學附設醫院今天下午發布聲明稿坦承疏失，強調事發後院方已立即向病人、家屬說明處理經過，並組成跨團隊小組積極因應，提供病人完善照護，目前病人狀況穩定，未來將全力做好後續醫療照護。

衛生福利部醫事司司長石崇良表示，對於發生這樣的事他感到遺憾，要求北醫應妥善照顧病人，說明清楚、關懷，向病人、家屬致歉並給予適當補償。

中央社報導，北醫一名不具名人士透露，這名患者因癌症轉移已多次手術，這次手術範圍主要在上腹腔，非婦產科醫師熟悉的區域，不曉得執刀醫師為何不尋求外科醫師會診，導致將胰臟誤認為腫瘤，使患者部分胰臟遭切除；目前執刀醫師因專業瑕疵遭院方停權處分，暫無法進行手術並實施再教育。

台北榮總婦癌科主任屠乃方表示，子宮頸癌、子宮內膜癌以及卵巢癌是常見3大婦科癌症，卵巢癌因多數發現較晚，確診時經常已經出現腹腔轉移。婦科癌症轉移到腹腔，以脾臟、肝臟表面最常見，也可能透過淋巴、血液轉移，而轉移到胰臟的狀況確實比較少見；由於腹腔手術非婦科醫師專長，多數醫師會尋求一般外科醫師協助，採取團隊合作降低風險。

何志明強調，根據現行法令，一般婦產科醫師都可以執行婦癌手術，但仍建議民眾在治療前多了解執刀醫師是不是專門處理婦癌的醫師，選擇具有婦癌專科醫師，可望降低出錯風險。

(中時電子報)