陳欣德與中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳和現場民眾們身帶粉紅絲帶，高舉公主遊輪專屬藍色毛巾，鼓勵大眾重視乳癌防治。(圖/業者提供)

知名Curves健身中心基隆信一店教練現場示範簡易伸展操，讓大眾隨時隨地都可以活動筋骨。(圖/業者提供)

基隆市衛生局提供免費X光乳房篩檢車在旁待命，為45歲以上或是兩年以上未進行篩檢的女性來做檢測。(圖/業者提供)

全球豪華遊輪領導品牌 - 公主遊輪預計在2020年長駐基隆母港，為回饋基隆在地社區，於本日10月5日攜手與基隆港務公司、基隆市衛生局、乳癌病友協會、Curves健身中心於基隆文化廣場舉辦「公主遊輪『粉』愛基隆」乳癌防治公益活動，首度邀請大眾與基隆市民一同共襄盛舉，於活動現場提供免費乳房X光攝影篩檢及乳癌防治講座，還有專業健身教練帶領伸展操教學，輕鬆上手，隨時隨地都可以動一動。

公主遊輪希望透過傳遞積極正向的生活態度，激起民眾重視「預防勝於治療」的觀念，從日常做起，更能防患於未然。

公主遊輪行銷總監陳欣德表示：「公主遊輪連續兩年與乳癌病友協會合作，過去透過『圓夢』的力量，鼓勵乳癌病友們積極治療；第三年合作之際，決定轉換方式，希望加強大眾對於『乳癌防治』宣導理念，並特別感謝基隆市衛生局的支持，在現場設置篩檢車，同時透過公主遊輪的己身之力回饋在地、支持第二個家－基隆母港的家人們，提倡重視自身健康的重要，並期待透過介紹遊輪旅遊，藉由遨遊大海來紓壓平日累積壓力，讓人身心開闊、煥然一新；這也是公主遊輪始終堅持的理念。」事實上，公主遊輪希望在未來不只僅僅回饋基隆，也能將公主遊輪的力量延伸向全臺灣。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳於今日也親自一同參與第三年的公益盛事，在現場宣導乳癌防治的正確觀念，並搭檔公主遊輪最夯的吉祥物史丹利熊模特示範如何簡單的自我檢測。黃淑芳理事長表示：「擁有規律運動的習慣與良好的身心狀態一直都是遠離病魔的不變真理，而旅行更是其中的絕佳方式，維持身心靈的愉悅對健康很有幫助」。

為了鼓勵大眾能夠正視乳癌防治，現場除了提供免費X光乳房篩檢、乳癌防治講座和伸展操教學，還有整點「史丹利熊活動」，與化身乳癌防治一日大使的史丹利熊互動與合照，以及「LINE限定活動」，只要加入公主遊輪官方LINE帳號，輸入通關密語可獲得限量的公主好禮！公主遊輪讓週六補班日的基隆港，充滿愛的能量！

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