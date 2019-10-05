時代力量退黨風暴再起，繼宣布退選信義南松山的律師陳雨凡昨晚宣布退黨，時力決策委員蕭新晟對於陳雨凡宣布退選後，黨內有人連署要開除陳感到心寒，今下午也在臉書宣布，「即日起我將辭去決策委員，並退出時代力量」。

蕭新晟指出，今年8月初黨內因對選舉戰略的不同陷入路線之爭，通同理念的戰友相繼離開，即使孤掌難鳴，仍是圖力挽狂瀾，持續推動黨中央與抗中陣線做選區協調，當陳雨凡完成選區整合，承受壓力退出選舉，卻受到黨內不滿的批評聲浪，過去只聽過沒拿到提名自行參選被開除，沒聽過推選還要被黨員連署要求開除，怎不讓人感到心寒。

蕭新晟認為，一個號稱捍衛台灣主權的本土政黨，不思索如何防堵親中勢力，卻將立場相近的友黨視為最大敵人，這與他所主張的「團結抗中」有極大衝突，無法接受時力在2020危急存亡的關頭，選擇一條政黨發展大於國家生存的路線。

蕭新晟說，如果在「壯大時力」與「抗中保台」間只能擇其一，他會毫不猶豫選擇後者，因此，即日起將辭去決策委員，並退出時代力量；蕭新晟強調，他要的從來不是黨的成長茁壯，而是能夠幫助台灣走向一個更好的未來，那才是時代力量存在的價值。

(中時 )