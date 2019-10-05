20191004中天新聞 「沒控制好情感」！ 馬俊麟認不倫戀、護航王瞳遭網轟

馬俊麟與王瞳日前在記者會雙雙淚崩，坦承感情沒控制好，首度認了不倫戀，現在也被媒體爆料馬俊麟為何一開始就要搬出年邁父母，哭窮給大家看的原因，原來竟是與他與經紀公司合約當中的一條「人夫條款」有關。

王瞳、馬俊麟記者會精采程度不輸8點檔，輪到馬俊麟講話時，他劈頭就是一陣落淚哽咽，不是先向妻子道歉，而是先搬出父母哭窮，令人傻眼，「我爸爸64歲了他還在做保全，我媽媽幫人家按摩，１個月收入沒有到2萬塊，我不是有後台的人，也不是什麼電視台的兒子，我覺得我也不是很好的演員，也不是很好的藝人，我沒有什麼值得大家效法的地方。」

據聯合報報導，馬俊麟哭窮動機原來是與他合約當中的一條人夫條款有關，上頭寫明若偷吃、出軌將被罰數百萬，所以他才會在記者會上哭窮博同情；報導更稱，馬俊麟先前被抓包與王瞳上健身房，事後他也曾提到這條條款，表示違反這條要被罰數百萬，他沒錢，所以當然不會亂來。

據悉，馬俊麟與老婆是師大美術研究所學長學妹關係，雙胞胎兒子還沒出生時，王瞳就已預約當乾媽，足見在不倫戀風暴前，馬俊麟夫婦其實與王瞳關係不錯。

(中時電子報)