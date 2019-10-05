在餐飲中攝取氟鹽以預防齲齒，衛福部推行數年來仍不普及，嘉義市政府衛生局與牙醫師公會5日到精忠國小推廣衛教，衛生局表示，未來可能在校園午餐中使用加氟食鹽，以促進牙齒保健，降低齲齒率。

市衛生局副局長廖育瑋說，衛生福利部2017-2018年的調查發現，國內6歲以下學齡前兒童的齲齒率為46.93％，而5歲兒童齲齒率高達65.43％，遠高2010年WHO（世衛組織）所訂5歲兒童無齲齒率90％以上的標準，氟化物是目前WHO公認最經濟、安全、有效的齲齒防治措施。

嘉義市牙醫師公會理事長賴重志說，WHO、美加及歐盟均認同加氟食鹽與飲水加氟效果相似，成本較低，操作容易，食鹽添加微量氟化物，齲齒預防率可達50至70％，能大幅降低蛀牙的發生率。

衛生局心理健康科表示，衛福部自2014年起推行氟鹽防齲齒，2016年加氟食鹽已上市，至今氟鹽仍未被普遍使用，考量國人的飲食習慣，未來可能在校園午餐中使用氟鹽，因此衛福部特別評估和計算6至12歲孩童的氟安全劑量，建議國人氟鹽濃度添加量每日約200ppm。

(中時 )