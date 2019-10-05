利菁發文。（圖／翻攝自利菁 Regine臉書）

王瞳與馬俊麟前天出面說明緋聞，原本兩人開記者會用意是為了向馬俊麟老婆梁敏婷道歉，並澄清「侵門踏戶」風波，未料馬俊麟衝動認了「沒控制好感情」，又指太太提告王瞳前沒先跟他討論，讓不少「民間太太」都十分火大，主持人利菁更說「看得我一身業障，罪孽深重」，還用政治比喻馬俊麟應該是「中間選民」，忍不住問他：「你的票要投給誰？」暗指馬俊麟應在太太與王瞳之間正確做出選擇。

馬俊麟前天蓄鬍一臉憔悴現身，他先向浪費社會資源道歉，接著稱自己家境不好、沒有背景，證實老婆向王瞳提告求償400萬，事前他不知情，令他不知如何面對公司與王瞳家人，又替王瞳緩頰「於公於私都是幫助我的人」，並指：「起訴書上寫我們一路走來不容易，我渺小的事業也得來不易，我不知道她（梁敏婷）是在幫我還是在......我不曉得」。

對此，利菁在臉書上表示，看了這場記者會後害她業障、罪孽深重，「聽得我肝腦塗地」，並形容這場記者會是「超越國民黨跟民進黨的『八點黨』記者會」，她虧馬俊麟應該是標準的「中間選民」，神比喻問他「總統大選，你的票要投給誰？」網友也笑說：「菁姐，睡覺比較實在，哈哈」、「這道歉大會太好笑」、「總歸就是8點檔還沒下戲，繼續的結果，或許快劇終了」。

(中時電子報)