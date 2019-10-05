網路流傳國慶牌樓出現祝福母親生日快樂的文字，民進黨立委余宛如臉書發文澄清是假訊息，但慶委會證實是廠商測試文字後，余宛如已火速刪文。（取自余宛如臉書／林縉明台北傳真）

綠委烏龍指控假新聞，PTT網友反應。（圖／擷取自PTT）

總統府前凱道牌樓日前被拍到上面寫「媽咪 生日快樂」，被民進黨立委指責是假訊息，且批評中國時報見獵心喜，報導變造的照片。但後來證實照片是真實的，民進黨立委秒刪留言。網友表示，笑死，原來假新聞製造中心在民進黨啊！

國民黨籍台北市議員李伯毅瑜10月2日（週三）早上11：31在總統府前凱達格蘭大道拍攝到雙十國慶牌樓上面寫「媽咪 生日快樂」，此張照片迅速在網路流傳。

不料，民進黨立法委員余宛如在臉書嘲諷此張照片是假的，還批評中國時報不知道是見獵心喜還是怎麼樣的用心，用聳動標題報導這件事，明知已是捏造的，還是把變造的照片不假修飾低放在報導裡。

後來「慶籌會」證實，照片及文字內容確有其事，是廠商測試時短暫出現，並非國慶主題。

余宛如似乎發現烏龍指控媒體散布假消息，自知理虧，立刻刪除臉書內容。

而PTT網友表示，「只有口誤，哪有什麼假消息」、「假新聞製造中心，原來在民進黨啊！」「要關三天嗎？」「又雙標了」、「別讓媽咪不開心」、「護駕失敗」、「台灣價值真棒」、「快笑死！」

(中時電子報)