新北市金山區為提升觀光發展，耗時一年半，建造3座「地花卉式全齡化共融性特色公園」，5號正式啟用。三座主題公園分別是杜鵑公園、櫻花公園、流蘇公園，其中杜鵑公園更是全台唯一以杜鵑為主題的特色公園。現場可看見許多父母帶著小朋友到場玩樂、體驗公園設施，上至80歲、下至3歲，大家臉上掛滿笑容。

金山區昨於杜鵑公園舉辦公園啟用典禮，主辦單位邀請金山國小學生，表演中國風舞蹈開場，優美舞姿吸引觀眾目光，主辦單位設置多項遊戲，包括「杜鵑知識骰子樂」、「記憶力大考驗」、「青麟魚旗DIY」等，還有小朋友玩到不想回家，直呼每天都要來，活動現場熱鬧滾滾。

金山區長陳國欽表示，3座公園皆是以金山在地花卉流蘇、杜鵑及櫻花為主題，將地方風情與農特產品融入遊憩生活中，其中杜鵑公園更是全國首座以杜鵑為主題的特色公園，裡頭共種植12種杜鵑。

陳國欽說，此次建造的3座「全齡化共融性特色公園」共1.69公頃，耗時一年半，園內遊具包括溜滑梯、攀爬繩、漫步機等，完工後深受民喜愛。

新北市副市長陳純敬說，新北市府於今年4月成立跨局處小組，共同推動公園特色共融及全齡化，讓年長者可以帶著小朋友一起到公園同樂，此次金山區3座公園為新北市第7、8、9處共融性鄰里公園，未來2年內將努力於各地再完成41處。

(中時 )