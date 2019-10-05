車輛請改道！ 台64五股一交流道以北目前全線封閉 17:432019/10/05 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 車輛請改道，台64五股一交流道以北目前全線封閉（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因台64西行快速道路5日下午發生貨櫃車撞隔音牆重大交通事故，新北市交通局事故現正進行拖吊作業，台64往西在五股一交流道以北目前全線封閉，車輛下交流道後，請民眾沿成泰路改走台15線龍米路續往八里，公路總局預估下午6時完成搶通，如有任何疑問，請致電新北交控中心0800090234查詢最新動態。 (中時 ) #交流道 #事故 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 南方澳斷橋之鑑 新北每2年定檢 04:102019/10/02 地方新聞 新北私幼超收百人藏密室 教育局介入調查 12:572019/10/02 社會 新北失業勞工子女差額補助新制上路 籲民眾儘速申請 14:032019/10/02 財經 「新北媳婦」李佳芬6日狂掃韓國瑜故鄉 14:162019/10/02 政治 新北公私合力助學 免費供750弱勢學生補習 14:462019/10/02 生活 「肉包鐵」好危險 機車族掌握3況保平安 14:552019/10/02 社會 新北Pokémon GO Safari Zone即將開跑 抓寶神器狂銷 15:102019/10/02 科技 新北失業勞工子女差額補助 讀私立大學最高補助3.58K 15:532019/10/02 生活 新北線上線下採洽會 衝刺商機上看42億 04:102019/10/03 產業特刊 北捷取消八折 新北議員抗議 04:102019/10/05 地方新聞 生活熱門新聞 哈吉貝颱風即將形成！氣象局路徑圖曝光 - 生活 好市多神物殞落！眾苦主慘賠退坑 - 生活 驚！美預測：熱帶擾動路徑偏西 恐成今年最強颱 - 生活 「白晝之夜」攻略出爐 玩法大公開！ - 生活 夫6年來不行房人妻崩潰求救 網一看內文...事情不單純 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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