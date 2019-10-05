因台64西行快速道路5日下午發生貨櫃車撞隔音牆重大交通事故，新北市交通局事故現正進行拖吊作業，台64往西在五股一交流道以北目前全線封閉，車輛下交流道後，請民眾沿成泰路改走台15線龍米路續往八里，公路總局預估下午6時完成搶通，如有任何疑問，請致電新北交控中心0800090234查詢最新動態。

(中時 )