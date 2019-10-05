高雄市長韓國瑜5日走訪美濃區，關心水蓮業者的產銷情形。對於只有假日拚國政，是否擔心無法母雞帶小雞？韓國瑜說，人要有立足點，才會有出頭天，要清楚此時腳站在哪裡、此刻的任務、責任是什麼。
韓國瑜表示，他在市長任內，此時此刻當然要重視市政，如果要開始拚國政、拚總統大選，會有其他論述，將全力以赴。
在參觀業者的面膜產品時，由於韓國瑜一直被抹黑，媒體問是否需要面膜美白？韓國瑜笑而不答。
此外，對於媒體問立法委員江啟臣擔任副手？以及美國行的規畫等問題，韓國瑜沒有回應。
(旺報 )
高雄市長韓國瑜5日走訪美濃區，關心水蓮業者的產銷情形。對於只有假日拚國政，是否擔心無法母雞帶小雞？韓國瑜說，人要有立足點，才會有出頭天，要清楚此時腳站在哪裡、此刻的任務、責任是什麼。
韓國瑜表示，他在市長任內，此時此刻當然要重視市政，如果要開始拚國政、拚總統大選，會有其他論述，將全力以赴。
在參觀業者的面膜產品時，由於韓國瑜一直被抹黑，媒體問是否需要面膜美白？韓國瑜笑而不答。
此外，對於媒體問立法委員江啟臣擔任副手？以及美國行的規畫等問題，韓國瑜沒有回應。
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